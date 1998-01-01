Очаровательное видео первой встречи Путина с сербским щенком умилило соцсети

17 января президент России Владимир Путин во время официального визита в Сербию получил в подарок от своего коллеги четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки, которого зовут Паша. Сообщается, что пес балканской породы, родившийся в Косово, имеет хорошую родословную до седьмого колена.

Не секрет, что шарпланинская овчарка, которую иначе называют шарпланинац, относится к числу пастушьих собак. По сей день их используют для охраны от волков стад овец на горных склонах и в качестве служебной и сторожевой собаки.

В сети появились десятки комментариев, как от россиян, так и от жителей Сербии. Пользователи интернета сошлись в о мнении, что щенок крайне очаровательный.

К слову, это уже не первый пушистый подарок, который вручали российскому лидеру. В 2012 году губернатор японской префектуры Акита подарил Путину собаку породы акита-ину по кличке Юме, что переводится как «мечта».

Также в 2010 году премьер-министром Болгарии подарил главе государства болгарской овчарке по кличке Баффи, а в 2017-м президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка туркменского алабая по кличке Верный.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в ходе визита в Сербию Владимир Путин вместе с Александром Вучичем возложил цветы к памятнику советским воинам в Белграде.