Готовивший госпереворот участник террористического сообщества осужден на 3,5 года

Московский окружной военный суд в Петербурге в четверг, 17 января, завершил рассмотрение уголовного дела и приговорил члена террористического сообщества «Сеть» Игоря Шишкина к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие предполагало, что Шишкин был завербован представителями террористического сообщества «Сеть» для принятия участия в готовящемся ими силовом захвате власти. Все произошло еще летом 2016 года в Приозерском районе Санкт-Петербурга.

Суд признал Шишкина виновным. При принятии решения было учтено, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.