Готовивший госпереворот участник террористического сообщества осужден на 3,5 года
Сегодня, 22:39 Происшествия 19
Московский окружной военный суд в Петербурге завершил рассмотрение уголовного дела в отношении члена террористического сообщества «Сеть» Игоря Шишкина.
Фото: Instagram.com
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