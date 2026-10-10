Напоила уксусом и попыталась утопить: петербурженку обвинили в покушении на сына

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 19 0

Женщина частично признала свою вину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/SPbGS; 5-tv.ru

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Мать, обвиняемую в покушении на убийство сына, отправили под арест

В Петербурге арестовали Валентину Григорьеву, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 8 октября женщина находилась с ребенком возле Дудергофского озера. Она насильно влила сыну в рот уксус, затем облила им лицо мальчика и попыталась утопить его.

После этого Григорьева покинула место происшествия. Ребенок смог самостоятельно выбраться из воды.

«Вину признала частично. Против меры не возражала», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина останется в СИЗО до 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о возбуждении уголовного дела в Сызрани Самарской области после сообщений о том, что вожатый детского лагеря избивал двух братьев с аутизмом. По предварительным данным, причиной могло стать то, что дети измазали зубной пастой корпус лагеря и стучали в окно, мешая воспитателю спать. Подозреваемого сотрудника уволили, а обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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