Напоила уксусом и попыталась утопить: петербурженку обвинили в покушении на сына

Мать, обвиняемую в покушении на убийство сына, отправили под арест

В Петербурге арестовали Валентину Григорьеву, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 8 октября женщина находилась с ребенком возле Дудергофского озера. Она насильно влила сыну в рот уксус, затем облила им лицо мальчика и попыталась утопить его.

После этого Григорьева покинула место происшествия. Ребенок смог самостоятельно выбраться из воды.

«Вину признала частично. Против меры не возражала», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина останется в СИЗО до 8 декабря.

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