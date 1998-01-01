Трамп значительно усилит систему ПРО на Аляске

Президент США Дональд Трамп намерен укрепить систему противоракетной обороны США на базе Форт-Грили на Аляске. Его решение содержится в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, которая была пересмотрена Пентагоном впервые за девять лет и представлена в четверг, 17 января.

Согласно документу, на Аляске будут дополнительно размещены еще 20 перехватчиков, и таким образом их количество достигнет 64, передает ТАСС.

Кроме того, систему ПРО оснастят новыми радарами и датчиками для немедленного обнаружения иностранных ракет.

— Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это, — заявил Трамп, представляя доктрину.

Ранее Пентагон объяснял размещение на Западном побережье страны, в частности Форт-Грили, своих противоракет якобы защитой от ракетного нападения со стороны КНДР.

Как рассказывал Пятый канал, новая концепция противоракетной обороны США, в первую очередь, направлена на борьбу с угрозами от так называемых государств-изгоев.