Трамп значительно усилит систему ПРО на Аляске

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По словам президента США, он стремится защитить каждый город страны от ракетной угрозы.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп намерен укрепить систему противоракетной обороны США на базе Форт-Грили на Аляске. Его решение содержится в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, которая была пересмотрена Пентагоном впервые за девять лет и представлена в четверг, 17 января.

Согласно документу, на Аляске будут дополнительно размещены еще 20 перехватчиков, и таким образом их количество достигнет 64, передает ТАСС.

Кроме того, систему ПРО оснастят новыми радарами и датчиками для немедленного обнаружения иностранных ракет.

— Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это, — заявил Трамп, представляя доктрину.

Ранее Пентагон объяснял размещение на Западном побережье страны, в частности Форт-Грили, своих противоракет якобы защитой от ракетного нападения со стороны КНДР.

Как рассказывал Пятый канал, новая концепция противоракетной обороны США, в первую очередь, направлена на борьбу с угрозами от так называемых государств-изгоев.

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