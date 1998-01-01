Оскандалившийся судья из Краснодара подал в отставку

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В декабре прошлого года Арсен Крикоров сбил на пешеходном переходе 18-летнюю чемпионку по тхэквондо и предположительно пытался откупиться на месте.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Военный судья из Краснодара Арсен Крикоров все-таки подал в отставку. Связи не помогли… В декабре он сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку и попытался сбежать. Помешали многочисленные очевидцы. Мало того, что от служителя Фемиды пахло алкоголем, он оскорблял свидетелей и пострадавшую, а после попытался договориться с ее матерью.

— Ну что мне надо сделать? Ну...... Давай я на колени встану и отдам все нужно для лечения твоего ребенка, — пытался на месте решить вопрос служитель Фемиды.

Крикоров собирался договориться и с инспекторами ДПС, которые поначалу не стали составлять протокол. А девушка получила серьезную травму ноги. Это ставит под вопрос ее спортивную карьеру — пострадавшая чемпионка края по тхэквондо.

Ранее Пятый канал сообщал о разразившемся скандале в правительстве Хакасии. По некоторым данным, чиновники региона выписали себе премии в размере 200-300% от оклада.

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Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

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