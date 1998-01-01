«Премиальный рекорд»: жара чиновничьего пиршества Хакасии на фоне зимнего холода

В Хакасии — высшие чиновники республики выписали себе подарки сами, в виде премии в 200% от зарплаты — минимум! При этом, все отмеченные — новички, не проработали и месяца. Когда общественность возмутилась, госслужащие даже обиделись — они-то, говорят, сэкономили, прежнее правительство получало якобы еще больше и ничего.

В постоянном представительстве Республики Хакасия в Москве в среду только одно «постоянное» — отказ от комментариев. И попытки в прямом смысле «выкинуть прессу» из своего офиса.

Между тем, именно в этом старинном доме в самом центре столицы работает чиновница, установившая «премиальный рекорд» России.

Юлию Исмагилову на должности руководителя представительства республики в Москве утвердили 12 декабря, а уже 14-го распоряжением главы Хакасии Валентина Коновалова — вот этот документ! — ей выплатили премию в размере 200 процентов от «месячного содержания» — оклад плюс надбавки.

А вот ее интервью сразу после назначения на должность: обещает не шиковать, и расходы сократить.

— Губернатор поставил задачу оптимизировать расходы, расходы однозначно будут оптимизированы, сокращены. Конечно, такой роскоши не будет, — заявляла тогда СМИ замглавы республики Хакасия и постпред республики в Москве Юлия Исмагилова.

Но роскошь была, по крайней мере, у главы представительства. В декабре она получила еще одну премию от главы республики — уже 300 процентов оклада. Нашим хакасским коллегам стало известно, что предыдущий представитель республики в Москве получал на руки 159 тысяч 500 рублей в месяц. Нехитрая арифметика позволяет подсчитать: только приступившая к работе в декабре чиновница до конца года могла заработать без малого миллион рублей.

Вся эта история с двойными и тройными премиями хакаским чиновникам выглядит вдвойне странно, на фоне того, что совсем недавно коммунист Валентин Коновалов шел на выборы под лозунгом «сократить непомерные траты на содержание чиновников». А заняв вожделенный пост, даже провел заседание по борьбе с коррупцией, где призвал госслужащих «трудиться честно». Впрочем, в «сером доме», как называют в республике местный правительственный офис, удивлены общественным возмущением: мол, схема-то «белая», все по закону, аж, от 2006-го года!

— Премия выплачивается из бюджетных источников, и, по решению главы республики, в этом году данная премия будет уменьшена в размере, — рапортует министр финансов республики Хакасия Ирина Войнова.

А еще — внутри самого министерства финансов республики случился мини-скандал. Заместитель министра Галина Спиридонова узнала и громко возмутилась тому, что премию начальникам выплатили за счет «экономии фонда заработной платы», то есть за счет рядовых сотрудников, оставшихся без новогодних выплат. Теперь Спиридонова в министерстве не работает.

— Я, да, действительно, безработная. По какой причине, не буду вам говорить, — подтвердила увольнение чиновница.

В списке «премиальных хакасских чиновников» можно обнаружить и первого заместителя главы республики Андрея Асочакова. Он так же, как и Валентин Коновалов, родом из Минусинска. И главу местного Минсельхоза Александра Башкова — против него трижды возбуждали уголовные дела по статье «Уклонение от уплаты налогов», но каждый раз он выходил «сухим из воды». И еще одного коноваловского зама — Богдана Павленко, которого местные журналисты обвиняют в избиении и порче аппаратуры.

В общем, этот список — настоящая жара чиновничьего пиршества на фоне зимнего холода. Ведь когда эти премии выписывали в декабре чиновникам, в регионе замерзало сразу несколько поселков, в которых не были решены проблемы с отоплением.