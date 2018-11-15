Суд над капитаном «Норда» перенесли в четвертый раз

Киевский суд снова перенес проведение подготовительного заседания по делу капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Ближайшее рассмотрение назначено на 1 февраля. Защита опасается, что процесс может затянуться на полгода и более.

По информации агентства УНН, четвертое по счету заседание сорвалось из-за сбоя в системе «Аккорд», которая обеспечивает аудио- и видеозапись в зале суда. Россиянина обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы.

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