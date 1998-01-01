Скандально известную украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

, 17:51 656

Бойко заявила, что ее следует искать «в застенках СБУ».

Фото: ВКонтакте @Елена Бойко

Скандально известную украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из Россию на Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

— Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков, — написал Осташко.

По его словам, Бойко намерена подать заявление о политическом убежище в пункте пограничного пропуска.

Как сообщает «Экономика сегодня», журналистка провела в нейтральной зоне на КПП Нехотеевка в Белгородской области шесть часов, после чего пограничники перевели ее на украинскую сторону и разместили в специальной комнате ожидания.

Сама Бойко заявила, что в ближайшем будущем ее следует искать «в застенках СБУ». По ее словам, из России ее депортировали по договоренности с украинскими спецслужбами.

Как ранее сообщал Пятый канал, в декабре 2018 года в Москве Елена Бойко (Вищур) суд признал виновной в нарушении режима пребывания в Российской Федерации. На Украине против нее заведены уголовные дела по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

19:01
Видео: Лавров насмешил зал, неожиданно «возглавив» МИД Германии
18:48
Фанаты вычислили тайного бойфренда Ольги Бузовой по фотографии руки
18:31
МЧС предупреждает: Петербург накроет мощный снегопад
18:27
Видео: Кристину Асмус заподозрили в подражании Алле Пугачевой
18:08
Путешественнице «бабе Лене» диагностировали смертельное заболевание
17:59
Принц Гарри похудел ради беременной Меган Маркл
17:51
Скандально известную украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России
17:43
Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
17:31
«10 лет назад»: Звезды участвуют в новом суперпопулярном флешмобе
17:25
Владимир Путин назвал создание ПЦУ «опасным политиканством»
17:19
Видео: ФСБ разоблачила агента СБУ работавшего в Крыму
17:13
Видео: Руферы без труда проникли в башню Финляндского вокзала в Петербурге
17:07
Международная федерация бобслея диквалифицировала Зубкова на два года
16:57
Иван Ургант показал, как отбить у детей охоту к кофе и сигаретам
16:52
Новый глава Хакасии выписал космические премии своим замам за счет бюджетников
16:44
Настоятель Киево-Печерской Лавры похвастал «даром» смертельно проклинать людей
16:36
«Все происходит заново»: Иван Краско может сделать предложение бывшей жене
16:29
Лавров: Россия призвала страны Европы убедить США не выходить из ДРСМД
16:23
Эффектный снос моста в Нью-Йорке сняли на видео
16:13
Финскую журналистку взбесила «одержимость» россиян проветриванием помещений

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама