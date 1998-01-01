Скандально известную украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Скандально известную украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из Россию на Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

— Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков, — написал Осташко.

По его словам, Бойко намерена подать заявление о политическом убежище в пункте пограничного пропуска.

Как сообщает «Экономика сегодня», журналистка провела в нейтральной зоне на КПП Нехотеевка в Белгородской области шесть часов, после чего пограничники перевели ее на украинскую сторону и разместили в специальной комнате ожидания.

Сама Бойко заявила, что в ближайшем будущем ее следует искать «в застенках СБУ». По ее словам, из России ее депортировали по договоренности с украинскими спецслужбами.

Как ранее сообщал Пятый канал, в декабре 2018 года в Москве Елена Бойко (Вищур) суд признал виновной в нарушении режима пребывания в Российской Федерации. На Украине против нее заведены уголовные дела по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».