Светлана Лобода войдет в состав жюри нового сезона шоу «Голос. Дети»

36-летняя украинская певица Светлана Лобода окажется в составе жюри нового сезона «Голос. Дети», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источники. Премьера конкурса состоится в ближайшее время на Первом канале.

Поговаривают, что участие Светланы Лободы в популярном проекте станет настоящим сюрпризом для зрителей, так как украинская певица ранее никогда не выступала в качестве члена жюри российского «Голоса». Опыт работы в кресле наставницы она приобрела в 2013 году на украинском шоу талантов «Голос. Дети» в компании с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.

Организаторы пока не раскрывают карты — действительно ли Светлана Лобода примет участие в российском детском «Голосе».

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево.