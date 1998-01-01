Рок-группа «Ночные снайперы» сменила название

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В соцсетях и на сайте коллектива новое название появилось еще в декабре.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Светлана Сурганова 8

Участники рок-группы «Ночные снайперы» сменили название своего бэнда. Об этом сообщила PR-менеджер коллектива Мария Кохель. Теперь рок-группа называется «Диана Арбенина. Ночные снайперы». Информации о причинах изменений до сих пор нет, несмотря на то, что изменения поклонники творчества коллектива заметили еще в декабре в соцсетях и на сайте группы.

К слову, это уже не первое изменение за всю историю группы. Ранее, предыдущие пиарщики группы предлагали писать в названии слово «снайперы» прописными буквами, однако такой вариант не прижился.

«Ночные снайперы» были основаны в 1993 году певицами Дианой Арбениной и Светланой Сургановой, которая впоследствии вышла из коллектива, сообщает Versiya.info.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Диана Арбенина и Светлана Сурганова вновь выступили на одной сцене в честь 25-летия группы «Ночные снайперы».

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