Актриса и модель Агата Муцениеце снова посеяла сомнения среди поклонников о счастливом браке с Павлом Прилучным.
Супруга кинозвезды опубликовала в Instagram грустную запись с философским стихотворением.
Фоловеры тут же принялись гадать, что же все-таки происходит в звездной семье: имело ли место рукоприкладство Павла, или же речь идет о разногласиях супругов в квартирным вопросе.
Ранее Пятый канал рассказывал визите полиции в дом Прилучного после сообщений о побоях. Позже Агата опровергла эту информацию.