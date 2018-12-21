Актриса и модель Агата Муцениеце снова посеяла сомнения среди поклонников о счастливом браке с Павлом Прилучным.

Супруга кинозвезды опубликовала в Instagram грустную запись с философским стихотворением.

Я буду гнуть свою линию.

Я среди масок лица найду.

Я буду верить в людей и мечту.

Всем сердцем верить!

А у меня душа воина.

И пускай я в поле одна.

Пока моя правда жива.

Я двигаюсь к цели, Мама! – таким текстом Агата сопроводила фотографию.

Instagram @agataagata

Фоловеры тут же принялись гадать, что же все-таки происходит в звездной семье: имело ли место рукоприкладство Павла, или же речь идет о разногласиях супругов в квартирным вопросе.

Ранее Пятый канал рассказывал визите полиции в дом Прилучного после сообщений о побоях. Позже Агата опровергла эту информацию.