Художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября в Москве

Художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в семье покойной.

Церемония прощания начнется в 12:00 в зале Троекуровского кладбища. Белявскую похоронят на семейном участке рядом с ее отцом — Юрием Белявским, который ранее занимал пост главного редактора газеты «Культура».

«Во вторник Катя будет похоронена на семейном участке рядом со своим отцом Юрием Белявским, бывшим главным редактором газеты «Культура», — рассказала собеседница агентства.

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Художница скончалась 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал геморрагический инсульт. Белявская была известна своими работами в области книжной иллюстрации и современного искусства, она участвовала в многочисленных выставках в России и за рубежом.

Она была почетным участником списка 100 лучших художников современной России. Среди самых узнаваемых работ — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Песнь песней», «От Райльда до Соломона», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо» и многие другие.

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