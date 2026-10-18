Художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября в Москве

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 20 0

Церемония прощания с художницей начнется в 12:00 на Троекуровском кладбище, где ее похоронят на семейном участке рядом с отцом.

Екатерину Белявскую похоронят 20 октября в Москве

Фото: Instagram*/zukak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в семье покойной.

Церемония прощания начнется в 12:00 в зале Троекуровского кладбища. Белявскую похоронят на семейном участке рядом с ее отцом — Юрием Белявским, который ранее занимал пост главного редактора газеты «Культура».

«Во вторник Катя будет похоронена на семейном участке рядом со своим отцом Юрием Белявским, бывшим главным редактором газеты «Культура», — рассказала собеседница агентства.

Читайте также

Стала известна причина смерти художницы Кати Белявской

Художница скончалась 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал геморрагический инсульт. Белявская была известна своими работами в области книжной иллюстрации и современного искусства, она участвовала в многочисленных выставках в России и за рубежом. 

Она была почетным участником списка 100 лучших художников современной России. Среди самых узнаваемых работ — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Песнь песней», «От Райльда до Соломона», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо» и многие другие. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:48
Художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября в Москве
0:42
ВСУ размещали операторов дронов в жилых домах Доброполья
0:18
Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке
23:59
Самокатный беспредел: в Москве задержали 20 подростков за опасный заезд
23:26
Спешат на помощь? Захарова ответила на критику консульской помощи задержанному Navai
23:16
Пилот Flydubai рассказал подробности о нападении коллеги во время рейса

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Отец погибшего в Египте мальчика назвал возможную причину смерти сына
Любовь на пятом этаже: поклонница забралась к Григорьеву-Апполонову в гости
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео