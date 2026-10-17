Пилот Flydubai рассказал подробности о нападении коллеги во время рейса

Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар в интервью изданию The National рассказал, что не заметил ничего подозрительного в поведении своего коллеги, который обвиняется в попытке теракта.

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По словам летчика, перед инцидентом они общались на обычные темы.

«Это был просто очередной рейс, просто новый коллега. Это был утренний рейс, мы общались с ним, не было глубоких разговоров… Как на любом обычном рейсе, не было ничего такого, что заставило бы меня подумать, что что-то идет не так», — приводятся слова Маччхара в видеозаписи интервью на YouTube-канале издания.

Пилот описал момент нападения, которое произошло непосредственно в кабине. Он уточнил, что сначала почувствовал резкий удар и не сразу понял, что происходит.

«Когда я получил удар по голове, первая мысль была, что что-то упало на меня, я почти упал, я подумал, что это техническая проблема с самолетом, но в следующие две секунды я понял, что это член команды», — сообщил Маччхар.

По словам пилота, он пытался защитить голову руками, но от серии ударов у него ухудшилось зрение, и он периодически терял сознание. Несмотря на травмы, Маччхар старался открыть дверь кабины и позвать на помощь.

«Я толкал дверь, пытался открыть ее, но следующая вещь, которую я помню, — как я лежу на полу… Я не сдавался, но я не был уверен, что я выйду живым из этой ситуации. Я молился и надеялся, что я выживу», — рассказал летчик.

Маччхар добавил, что не может полностью восстановить все детали случившегося, так как в тот момент вся его энергия была направлена на то, чтобы остаться в живых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что второй пилот Flydubai планировал повторить теракты 11 сентября 2001 года, направив самолет на аэропорт Бен-Гурион. На рейсе Дубай — Тель-Авив 30 сентября 29-летний гражданин Омана с топором напал на командира, чтобы захватить управление. Атаку остановили экипаж и пассажиры, самолет сел в Табуке.

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