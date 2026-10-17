Самокатный беспредел: в Москве задержали 20 подростков за опасный заезд

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 37 0

Группа несовершеннолетних передвигалась по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

Полиция задержала 20 подростков на ТТК в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В Москве на ТТК задержали 20 подростков на самокатах и питбайках

В Москве сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Группа подростков была замечена днем напротив дома № 20 по улице Беговой. Молодые люди двигались в сторону Ленинградского проспекта. Для пресечения правонарушений и предупреждения возможных ДТП сотрудники ДПС УВД по САО провели оперативные мероприятия.

В результате правоохранители задержали 20 несовершеннолетних в районе торгового центра «Авиапарк». Все они были доставлены в ОМВД России по Хорошевскому району Москвы.

«Составлено девять протоколов по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а также 20 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей подростков», — уточнила Ирина Волк.

Протоколы в отношении законных представителей были оформлены за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Статья 12.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права.

Ранее 5-tv.ru писал, что с начала сезона 2026 года в Москве водители электросамокатов получили более 66 тысяч штрафов, а 105 тысяч аккаунтов были заблокированы за грубые и повторные нарушения правил. Среди наиболее распространенных нарушений в Дептрансе назвали поездки вдвоем на одном электросамокате, пересечение пешеходных переходов без спешивания и движение вне предназначенных для этого велополос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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