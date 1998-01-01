«Докатилась!»: Асмус раскритиковали за «тверк-видео» с пятилетней дочерью

Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram видео, на котором ее пятилетняя дочь Настя в компании сверстницы исполняет пародию на танец в стиле тверкинг, где нужно усиленно трясти ягодицами.
— Это тверк, детка! — подписала ролик Асмус.
Поклонников актрисы ее юмор, в свою очередь, не на шутку озадачил.
— Это еще что такое, Анастасия? Пересмотрела передач на ТНТ? Очень грустно… — написал в комментариях один из них.
— Какой ужас! Докатились! — добавил другой.
Однако нашлись и те, кто вступился за Кристину Асмус и ее дочь.
— Наверное, мама девочки сама знает, как ее дочери лучше себя вести! Как вы считаете? — заявил пользователь.
Сама артистка на негативные комментарии предпочла не отвечать.
Ранее Пятый канал сообщал, как Асмус предложила каждому из своих поклонников продемонстрировать грудь.