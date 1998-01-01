Кристина Асмус предложила поклонникам показать свою грудь

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Stories видеоролик, в котором она сидит в гримерке и предлагает подписчикам продемонстрировать свою грудь.

— У нас сейчас спектакль «Гамлет» идет, по-моему, очень даже не плохо. Ну вот, такой Stories ни о чем, — констатирует Асмус.

Через пару секунд раздумий супруга Гарика Харламова вдруг неожиданно ошарашивает:

— Ну, хотите грудь покажу? — предлагает она, начиная задирать при этом свитер.

Подразнив подписчиков, она спохватилась, что через 15 секунд лимит видеозаписи истечет, и прервала ее.

Такое странное предложение артистки натолкнуло поклонников на мысль, что девушка явно не в себе. Они обратили внимание, что у нее уж слишком рассеянный взгляд и не вполне внятная речь. Фолловеры Асмус предположили, что она находится под воздействием наркотических веществ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Асмус заподозрили в подражании Алле Пугачевой.