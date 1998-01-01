«Не жалею, что мы с ней расстались» — Константин Меладзе о Светлане Лободе

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Группу «ВИА гра» продюсер и композитор называет «женским театром», через который за 18 лет прошло два десятка артисток.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Константин Меладзе считает свой чуть ли не главный проект — группу «ВИА Гра» своеобразным женским театром, школой, из которой вышло огромное количество сольных артисток и телеведущих. За 18 лет через коллектив прошло около двух десятков участниц.

— Мне кажется, в этом есть какой-то смысл и здравая идея, ведь «ВИА Гра» — это такой женский театр, где женщины сами поют о себе, о том, что их волнует… Типажи, которые я подбираю в группу и по сей день, должны соответствовать музыке, которую они несут, это реально можно сравнить с театром. Меняется труппа, люди вырастают, уходят, — рассказал композитор в большом интервью интернет-порталу Tele.ru.

И в этой кажущейся текучке кадров, по словам Меладзе, есть правда жизни — люди работают вместе, пока хотят этого.

Об уходе из «ВИА Гры» Светланы Лободы, буйная творческая энергия которой не позволила ей удержаться в рамках коллектива, продюсер не жалеет.

— Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу «ВИА Гра» и вовремя отпустил. Все было очень вовремя, — сказал Меладзе.

По его словам, заниматься сольными женскими проектами тогда у него не было ни желания, ни времени. Необходимость в этом он почувствовал лишь когда ушла из группы Вера Брежнева.

— В 2008 году мы с ней попробовали, и к 2010 году у нас получилось. Потом я занимался карьерой Полины Гагариной, — говорит Константин Меладзе.

Ранее Пятый канал рассказывал, как тайно поженившиеся три года назад Константин Мелаадзе и Вера Брежнева, которые обычно избегают появления на публике вдвоем, впервые вместе участвовали в телешоу.

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