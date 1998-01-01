Брежнева и Меладзе впервые появились вместе у Урганта

Вера Брежнева и Константин Меладзе сделали исключение для Урганта и появились на его шоу вдвоем. Обычно супруги, тайно поженившиеся три года назад в Италии, стараются не афишировать отношения и почти не появляются на публике вместе.

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Ради исключительно редкого события Брежнева облачилась в сногсшибательное блестящее платье цвета фуксия с гигантским бантом и длинным шлейфом. Как пишет интернет-портал Teleprogramma.pro, обсуждали, почему в комиксе Marvel, где американский художник запечатлел российскую звезду, она изображена с Николаем Басковым, а не с мужем. По словам Брежневой, все произошло вообще без ее ведома, она вообще не виделась с художником и не позировала ему, комикс стал для нее полным сюрпризом.

— Это как раз доказательство того, что не Костя за меня везде договаривается и проталкивает меня, как это часто пишут хейтеры, — заявила певица.

В конце программы она исполнила песню из фильма «Елки Последние», в котором снялась в роли самой себя.

Ранее Константин Меладзе рассказывал, что на каждый праздник Вера Брежнева драит ему такие «душевные» подарки, от которых ему иногда хочется «плакать от счастья».