Евгений Плющенко, вернувшийся на лед, рассказал о новом рекорде

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Двукратный олимпийский чемпион заявил, что выписался из больницы и готов приступить к тренировкам.

Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о своем новом рекорде. Речь идет не о спортивных достижениях, а о личном рекорде преодоления болезни — чемпион готов вернуться к тренировкам на седьмой день после проведенной операции. Об этом сегодня, 18 января, Евгений рассказал подписчикам в своем Instagram.

— Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на 7 день после операции! Спасибо док, Дзукаев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу! (пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.), — написал он.

Instagram @plushenkoofficial

Евгений Плющенко был госпитализирован в одну из московских клиник, после того, как обратился к врачам с сильными болями в спине. Сам мастер спорта и его родственники отказались комментировать диагноз, который ему поставили.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры из палаты, в которой находился Евгений.

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