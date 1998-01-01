Евгений Плющенко, вернувшийся на лед, рассказал о новом рекорде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о своем новом рекорде. Речь идет не о спортивных достижениях, а о личном рекорде преодоления болезни — чемпион готов вернуться к тренировкам на седьмой день после проведенной операции. Об этом сегодня, 18 января, Евгений рассказал подписчикам в своем Instagram.

— Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на 7 день после операции! Спасибо док, Дзукаев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу! (пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.), — написал он.

Instagram @plushenkoofficial

Евгений Плющенко был госпитализирован в одну из московских клиник, после того, как обратился к врачам с сильными болями в спине. Сам мастер спорта и его родственники отказались комментировать диагноз, который ему поставили.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры из палаты, в которой находился Евгений.