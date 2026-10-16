Закрывшая детей от нападавшего с ножом воспитательница получила медаль от Путина

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 28 0

Указ о награждении подписан в честь поступка, который воспитательница совершила при нападении мужчины на детский сад в Оренбургской области.

Что получила женщина из Оренбуржья за спасение детей

Фото: Telegram/Дмитрий Дьяченко | Бугуруслан/dyachenko_ds

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Воспитательница из Оренбуржья, которая не растерялась, когда в детский сад ворвался вооруженный мужчина, удостоена президентской медали «За спасение погибавших». Указ о награждении Лии Галеевой подписал Владимир Путин, документ появился на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, награда присуждена «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях». За этими словами стоит история, случившаяся в феврале, когда в детский сад № 1 Бугуруслана с ножом в руках сломал дверь незваный гость.

Педагоги детского сада сработали четко: нажали тревожную кнопку и заслонили собой детей. Оценили не только мужество воспитательницы — медаль за героизм получила и музыкальный работник Людмила Платонова, а Галееву представили к государственной награде, которой она теперь удостоена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинские спецслужбы вербуют граждан через сайты знакомств. Мошенники с помощью шантажа заставляют жертв совершать противоправные действия.

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