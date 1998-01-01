Звезда «Дом-2» Саша Черно попала в больницу с кровотечением

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Врачи поставили 137-килограммовой девушке неутешительный диагноз.

Фото: Instagram @sasha_cherno93_official

Звезда телепроекта «Дом-2» Саша Черно была экстренно госпитализирована прямо со съемок в столичную больницу после того, как пожаловалась на сильную боль в области живота.

— Почувствовала на вчерашнем шоу жутчайшую боль внизу живота… Пошла в уборную — кровь, — цитирует девушку Дни.ру.

Instagram @sasha_cherno93_official

После обследования медики поставили Саше диагноз — киста в яичнеке размером в четыре сантиметра. Врачи запретили 137-килограммовой девушке «голодание и самопохудение», а также множество лекарств. Черно добавила, что о детях пока задумываться не приходиться, так как необходимо тщательное решение.

К слову, звезда телестройки, недавно вышла замуж за другого участника проекта Иосифа Оганесяна. А некоторое время назад, после критики ведущей проекта Ксении Бородиной за излишний вес, поспорила с другим ведущим Владом Кадони, что за неделю сбросит семь килограммов совершенно легко. Однако, после такого резкого сброса веса, организм дал сбой и привел к печальному диагнозу.

Поклонники поддерживают Черно изо всех сил.

— Главное, что ты это поняла! Лучше поздно, чем никогда! Выздоравливай.

— Сашенька, желаю тебе скорейшего выздоровления и здоровеньких деток. Ты этого достойна!

 

 

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