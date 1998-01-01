Глава Петербурга рассказал, что мешает эффективно убирать снег

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов уже вторую ночь лично проверяет, как в Северной столице справляются с последствиями мощного снегопада, обрушившегося на город 17 января. Синоптики назвали этот снежный заряд самым мощным с начала 2019 года.

По словам Беглова, проблема некачественной уборки улиц комплексная и появилась она давно. Основной причиной этой проблемы являются недоработки предыдущих лет. Кроме того, как рассказал глава Петербурга, очень мешают при проведении уборки припаркованные автомобили. Александр Беглов призвал автовладельцев добровольно вернуться к правилу парковки авто по четным и нечетным дням, чтобы помочь коммунальщикам очистить город от снега.

Кроме того, глава города обратился к руководству крупных торгово-развлекательных комплексов с плоскими кровлями, на которых скапливается снег, поставив задачу вовремя очищать их.

По результатам инспекции, неудовлетворенный результатами работ, Александр Беглов созвал экстренное совещание, прошедшее в два часа ночи 19 января, на котором главы районов отчитались об уборке вверенных им территорий.

Ранее Пятый канал рассказывал о «снегопаде года», завалившим Санкт-Петербург.