Глава Петербурга рассказал, что мешает эффективно убирать снег

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Александр Беглов после проведенной инспекции остался не доволен результатами уборки Петербурга от последствий мощного снегопада, и созвал экстренное совещание в Смольном.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов уже вторую ночь лично проверяет, как в Северной столице справляются с последствиями мощного снегопада, обрушившегося на город 17 января. Синоптики назвали этот снежный заряд самым мощным с начала 2019 года.

По словам Беглова, проблема некачественной уборки улиц комплексная и появилась она давно. Основной причиной этой проблемы являются недоработки предыдущих лет. Кроме того, как рассказал глава Петербурга, очень мешают при проведении уборки припаркованные автомобили. Александр Беглов призвал автовладельцев добровольно вернуться к правилу парковки авто по четным и нечетным дням, чтобы помочь коммунальщикам очистить город от снега.

Кроме того, глава города обратился к руководству крупных торгово-развлекательных комплексов с плоскими кровлями, на которых скапливается снег, поставив задачу вовремя очищать их.

По результатам инспекции, неудовлетворенный результатами работ, Александр Беглов созвал экстренное совещание, прошедшее в два часа ночи 19 января, на котором главы районов отчитались об уборке вверенных им территорий.

Ранее Пятый канал рассказывал о «снегопаде года», завалившим Санкт-Петербург.

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