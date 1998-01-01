Россия утонула в сугробах: «Метель года» обрушилась на Санкт-Петербург

Снежные циклоны бушуют в России от Дальнего Востока до Калининграда. Сильнейшие порывы ветра и мощный снегопад парализовали воздушное сообщение на Камчатке. Задержаны авиарейсы, замело дороги. В одной из аварий столкнулись сразу 20 машин. На севере Сахалина за одну ночь снегом по крышу засыпало дома. В местном аэропорту не принимали и не отправляли рейсы, отменили занятия в школах.

Метель накрыла и Петербург. Утром в четверг, 17 января, из-за плохой видимости передвигаться по городских улицам было сложно и пешеходам, и водителям. Спецтехнику в первую очередь направили на расчистку основных трасс, чтобы не создавать проблем для машин скорой помощи и других экстренных служб. Как только снегопад ослаб, в городе занялись расчисткой дворов и второстепенных улиц.

Самым сильным снегопадом 2019 года синоптики напугали горожан еще накануне. И не обманули. С раннего утра небесная канцелярия явно не скупилась на белую крупу, сопровождая ее нешуточным ветром. В такую погоду устаревшее русское выражение «не видно ни зги» звучит как никогда свежо и актуально.

Толщина снежного покрова только за эти сутки должна увеличиться как минимум на 10, а то и на все 15 сантиметров. И так непростую дорожную обстановку сильно осложняет гололед. Пешеходы, спешащие на работу, местами уже почувствовали себя, как на катке, а потому старались действовать по принципу «тише едешь — дальше будешь».

Не позавидуешь и тем, кто в такую погоду все-таки отважился сесть за руль. Пробки, которые куда больше обычных — это еще полбеды. Непростое испытание — хотя бы просто привести авто в «боевое состояние», освободив его от белого покрывала. Но многих автолюбителей, как например, Александра, такие сложности не пугают — комфорт превыше всего

— Колеса, в первую очередь, хорошие надо иметь, и соблюдать правила дорожного движения — держать скорость, держать расстояние перед машиной, и все, будет безопасное движение, — говорит он.

В то же время Соцсети уже пестрят свежими видео горожан — с их приключениями по дороге на работу.

Но для коммунальных служб города приход стихии сюрпризом не стал, подготовились основательно. На улицы уже вышли 1100 единиц спецтехники и более тысячи дорожных рабочих. К тому, что очистка придомовых территорий не в приоритете, горожанам стоит отнестись с пониманием. В первую очередь все силы брошены на главные магистрали

— Сейчас на проспекте Ветеранов вы могли видеть примеры той работы, которая сейчас ведется во всех районах города. Такое прометание — именно вот так, уступом — делается в первую очередь на основных проспектах. И идет это именно по всем районам города, — объясняет начальник отдела комплексной уборки Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Елена Мизгулина.

Радует, что терпеть капризы погоды петербуржцам осталось не так уж долго. По прогнозам синоптиков, к вечеру стихия начнет отступать.

— Циклон довольно быстро проходит. Сейчас он идет прямо по городу, потом — по Финскому заливу на юг Ладоги и уходит на восток. К ночи уже осадки прекратятся в Петербурге и останутся только в восточных районах Ленинградской области, — обещает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Пока же горожанам советуют сохранять бдительность и держаться подальше от шатких конструкций. Порывы ветра уже достигают 15 метров в секунду.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал Пятому каналу, какая погода будет в России до конца текущей недели.