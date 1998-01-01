При взрыве на мексиканском трубопроводе погибли минимум 66 человек

Губернатор штата Идальго Омар Файяд сообщил последние данные о погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим.

Чиновник заявил, что жертвами ЧП стали 66 человек, еще 76 пострадали. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

El saldo que tenemos al momento de lo ocurrido en Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 января 2019 г.

Взрыв на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго произошел в месте незаконной врезки. Гигантский огненный шар попал на видео.

Через несколько часов в Мексике вспыхнул еще один трубопровод. Пятый канал публиковал видео с места происшествия.