Второй за сутки пожар на трубопроводе вспыхнул в центральной части Мексики, в штате Керетаро. Об этом сообщает РИА «Новости» с ссылкой на Milenio.

Информация о пострадавших пока не известна. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

Ранее возгорание произошло на трубопроводе в мексиканском штате Идальго. По предварительным данным, в ходе инцидента 21 человек погиб и 71 пострадал. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter губернатор региона Омар Файяд.

– К настоящему времени сообщается о 21 погибшем и 71 пострадавшем. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы оказать помощь раненым и поддержать семьи тех, кого затронуло случившееся, – поделился политик.

Согласно сведениям Мексиканской государственной нефтяной компании Pemex, пожар в штате возник в результате незаконной врезки. Люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре. Жители были эвакуированы, на месте ЧП работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города объявлена тревога.

– В связи с чрезвычайной ситуацией из-за взрыва трубопровода в Тлауэльлипане в Идальго немедленно начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы своевременно оказать помощь пострадавшему населению, – сообщил в социальной сети министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо.

Ранее Пятый канал сообщал о крупном пожаре в Иркутской области. В Ангарске загорелась установка ГК-3 на нефтеперерабатывающем заводе.