Кому выгодно появление «Северной Македонии» на карте Европы

На Балканах перестало существовать государство под названием Республика Македония. Теперь это Республика Северная Македония. Вроде всего одно слово, но это слово, «Северная», было категорическим требованием Греции. И всё для запуска процесса вступления Македонии в ЕС и НАТО.

Осенью прошлого года был объявлен референдум — менять имя или нет? Потомки Александра Великого демонстративно не пришли голосовать, потому что сама постановка вопроса, по мнению граждан, абсурдна. Но разве в Европе мнение граждан для кого-то указ? Власти немного выждали и провели требуемый законопроект через парламент. Но почему же большинство жителей этой маленькой, но гордой страны совсем не рады новым перспективам?

— Этот флаг (российский — Прим. ред.) у меня тут висит уже три года, это знак уважения моим партнерам! — рассказывает фермер Беким Айдыновски.

Было удивительно встретить наш триколор в горной деревушке, где живут мусульмане-албанцы. Вопреки стереотипу о том, что этот народ и в Косово, и здесь, в Македонии, всецело поддерживает Запад, все окрестные поселки — Соние, Барово, Чифлик, Свято Петко, оказывается, здравствуют только за счет торговли с Россией.

— 99% албанцев занимаются сельским хозяйством. Ни одного двора, где нет делянок клубники и черешневого сада! Все, кто умеет работать на земле, не хотят ни Евросоюза, ни НАТО! — признается Беким Айдыновски.

Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе

С тех пор как Россия ввела контрсанкции в отношении европейских сельхозпроизводителей, поставки македонских выросли вдвое. Беким планировал расширяться: еще один склад, сортировочная лента, охладитель. Но теперь, когда его маленькую страну втянули в большую политическую аферу, эти намерения под угрозой.

— Если рынок РФ закроется из-за этих действий, тогда у нас будут очень большие проблемы, — говорит Бранко Менчески, поставщик фруктов и овощей в РФ.

В аграрном секторе занято больше 300 тысяч человек, плюс транспортные компании, плюс торговля. Вместе с семьями это треть населения страны. Поэтому решение властей пойти навстречу Европейскому Союзу и НАТО Скопье встретило гражданским протестом. Западные интересы продвинули правительство и премьер-министр Зоран Заев. В оппозиции — президент Георге Иванов. Полем битвы стал парламент. Голосование там без лишней скромности контролировал американский посол.

— Оппозиция была против! И недостающие девять голосов сторонниками евроинтерграции добыли давлением, под угрозой уголовного преследования, подкупом. А несколько депутатов, заключенных ранее под стражу за преступления, наоборот, выпустили! — поясняет Александр Пандов, политический аналитик.

Задачей было ратифицировать летнее «Преспанское соглашение» Зорана Заева и греческого премьера Алексиса Ципраса о переименовании Македонии. Это давнее требование Греции, один из регионов которой называется так же. Он был присоединен по итогам Первой мировой. Из-за опасений сепаратизма вопрос для греков чувствительный. И лишить соседнюю страну спорного имени — условие, без выполнения которого Афины членство Скопье в ЕС поддерживать отказались. Впрочем, этот статус — лишь витрина.

— Македония никогда не войдет в ЕС, а ЕС — это как бы морковка для привлечения в североатлантические структуры, главной целью которой является вступление Македонии в НАТО, чтобы оккупировать и держать под контролем ее территорию, — рассуждает Горан Петрониевич, международный юрист.

Первой попыткой осуществить этот план был осенний референдум. Ни македонец Бранко, ни его партнер-албанец Беким, ни кто-либо из их друзей и знакомых голосовать не ходили. Население по сути бойкотировало голосование; явка едва превысила 30% при минимуме в 50. Перед гражданами, по мнению юристов и политологов, был поставлен некорректный и незаконный вопрос.

— Формулировка «согласны ли вы на переименование страны для возможности вступления в ЕС и НАТО» — по сути это не один вопрос, а сразу три разных. И результат, который показало голосование при низкой явке, 90% согласных, говорит о фальсификации, — отмечает Сотыр Костов, политический аналитик.

Плебисцит провалился, несмотря на колоссальное давление. Агитировать за переименование республики приезжали ферзи европолитики: Ангела Меркель, Себастьян Курц, Федерика Могерини. Но тут надо вспомнить и другие визиты. Подсказывать правильное решение прибыл лично глава Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг. Более того, министр обороны США Джеймс Мэттис. Очень уж, видимо, не терпится в балканском паззле НАТО закрыть маленький македонский фрагмент.

Владимир Путин дал большое интервью сербским СМИ

В соседней Болгарии аж четыре серьезных объекта: авиабазы Безмер и Граф-Игнатьево, логистический центр ВВС в Аитос, учебный центр в Ново-Село. Рядом в Греции база передового развертывания AWACS и военно-морская база в заливе Суда. В Албании одобрено строительство аэродрома. В Румынии деньги вливаются в 71-ю авиабазу Кымпия-Турзи. Там уже развернуты система ПРО «Иджис» и центр агентурной разведки. В Чехии планируют создать центр спутниковой разведки. Масса объектов управления и логистики размещена в Польше. К тому же Варшава грезит о по-настоящему крупной американской базе.

Последней в клуб недавно вступила Черногория. И 30-ю строчку членского списка отвели для Скопье.

— В 80 километрах от столицы расположен крупнейший в Европе военный полигон. Минувшим летом здесь проводили учения американцы. В прессе тогда цитировали одного из заокеанских командиров: «Криволак» он назвал настоящим бриллиантом, но требующим обработки, — рассказывает корреспондент Пятого канала Семен Ерёмин.

Чем именно огранят этот объект — вопрос. От площадки для отработки взаимодействия разношерстных подразделений до совсем уж пугающих выводов по следам выхода США из Договора о ракетах малой и средней дальности. Такими отсюда можно простреливать всю европейскую часть России. Так же под контролем НАТО через Македонию крайне сложно будет проложить южный газовый коридор. И, конечно, это еще один шаг для того, чтобы заполучить добычу покрупнее.

— Македония будет одним из форпостов. В первую очередь не против России, потому что есть ближе страны, та же Эстония, которая в 120 километрах от Санкт-Петербурга находится. Скорее, это решение Балканской проблемы, окончательный приход блока НАТО и блокирование Сербии, — считает Игорь Павловский, политолог.

К слову, исключительные претензии Греции на спорный топоним «Македония» «Преспанским соглашением» игнорируются. Новое название — «Северная Македония» — это компромисс ради компромисса, записанный под диктовку Брюсселя и Вашингтона. И в греческом парламенте его до сих пор блокирует оппозиция. Но долго ли она продержится, если премьер-министров Ципраса и Заева авансом уже номинировали на Нобелевскую премию мира?