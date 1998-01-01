Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе

Заявление главы Минобороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о том, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой», было сделано с акцентом на поведение России в отношении Запада. Такое мнение высказал RT политолог Александр Асафов.

— Это заявление может быть связано как с прошедшими, так и с грядущими учениями. В новостной повестке так или иначе появляются сообщения, которые маркируют возможные события с учениями, проходящими в том числе в Норвегии, как связанные с российской угрозой, — пояснил Асафов.

Он уверен, что все эти вещи составляют часть одной медийно-военной кампании.

— В данном случае Норвегия не является самостоятельным инициатором подобных высказываний, это часть системной картины со стороны Лондона и Вашингтона, — сказал эксперт.

При этом Асафов заметил, что война на территории Европы действительно не исключена.

— Но она может происходить не на тех фронтах, которые видят пропагандисты НАТО, — пояснил он, приведя в пример незатухающую конфликтную ситуацию вокруг Сербии и Косово.

Асафов считает, что «нагнетание истерии будет продолжаться, и все это надо воспринимать как большую пиар-кампанию по обоснованию необходимости усиления НАТО».

Ранее министр обороны Норвегии заявил, что Россия якобы стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества, и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией. Он пришел к выводу, что в такой ситуации «вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым».

Ранее Пятый канал сообщал, что британский наследный принц Гарри поедет в Норвегию для участия в военных учениях по отражению «российского вторжения».