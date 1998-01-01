Владимир Путин дал большое интервью сербским СМИ

Создание новой «Православной церкви Украины» — это политический проект, направленный на разделение народов России и Украины. Об этом Владимир Путин заявил в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии своего визита в Белград. Отвечая на вопрос журналистов, президент подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы Незалежной. Тем не менее, глава российского государства подчеркнул, что в Киеве должны понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями.

— Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности «Православной церкви Украины». На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима, — заявил президент.

Кроме ситуации на Украине сербские журналисты интересовались мнением российского президента о международных отношениях в целом. Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Белградом по всем направлениям: это торговля, наука, культура и оборона. Российский лидер заметил, что создание так называемой армии Косово — это прямая угроза безопасности не только Сербии, но и в целом на Балканах. Этому способствует и укрепления позиций НАТО в регионе. А в ответ на вопрос о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, глава нашего государства заявил, что Россия не намерена закрывать глаза на развертывание американского оружия, которое представляют прямую угрозу для нашей безопасности. И подчеркнул, последствия такой политики будут самыми негативными.