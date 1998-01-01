Владимир Путин дал большое интервью сербским СМИ

, 8:20 Видео 12

Журналисты интересовались расколом на Украине, роли России в международных отношениях, а самое главное — мнения Москвы по ситуации на Балканах.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Создание новой «Православной церкви Украины» — это политический проект, направленный на разделение народов России и Украины. Об этом Владимир Путин заявил в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии своего визита в Белград. Отвечая на вопрос журналистов, президент подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы Незалежной. Тем не менее, глава российского государства подчеркнул, что в Киеве должны понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями.

— Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности «Православной церкви Украины». На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима, — заявил президент.

Кроме ситуации на Украине сербские журналисты интересовались мнением российского президента о международных отношениях в целом. Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Белградом по всем направлениям: это торговля, наука, культура и оборона. Российский лидер заметил, что создание так называемой армии Косово — это прямая угроза безопасности не только Сербии, но и в целом на Балканах. Этому способствует и укрепления позиций НАТО в регионе. А в ответ на вопрос о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, глава нашего государства заявил, что Россия не намерена закрывать глаза на развертывание американского оружия, которое представляют прямую угрозу для нашей безопасности. И подчеркнул, последствия такой политики будут самыми негативными.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:20
Владимир Путин дал большое интервью сербским СМИ
8:05
Стало известно, из-за чего певица Рианна судится с собственным отцом
8:01
McDonald's потерял монополию на Big Mac
7:51
Песков: интересы жителей Курил в результате переговоров с Японией не пострадают
7:50
Видео: вторые сутки в Испании идет операция по спасению малыша из колодца
7:40
Фатальный провал Мэй и жесткий Brexit: парламент отверг проект сделки с ЕС
7:25
Назван средний размер украинской пенсии через пять лет после Евромайдана
7:15
Число погибших в теракте в Кении увеличилось до 15 человек
7:01
Как стильно одеться в 2019-м — советы российского фэшн-дизайнера
6:58
Ученые открыли новый вид «питания» черных дыр
6:30
Кровавый пластырь на руке Трампа насторожил врачей — фото
6:14
Фото: Ассиметричные джинсы — новый модный тренд?
5:58
Поисковая операция в Шахтах завершена: найдено тело пятой погибшей
5:37
Агутин раскрыл секрет прочного брака с Варум
5:21
Авария в московском метро, задержанные украинские моряки, беспорядки в Греции и провал Терезы Мэй — дайждест 15 января
5:09
Стало известно, за что чаще всего штрафуют на работе россиян
4:55
Во Владивостоке «скорую помощь» на вызове закидали камнями
4:46
Создание единой всероссийской службы спасения «112» сорвано
4:31
Стала известна предварительная причина смертельного ДТП под Воронежем
4:15
Владимир Путин обратил внимание АСИ на реализацию нацпроектов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество