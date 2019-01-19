Фото: Супермодель Ирина Шейк постриглась под мальчика

Новый имидж российской супермодели Ирины Шейк пришелся не по вкусу подписчикам.

В новой публикации в Instagram девушка в платье-халате запечатлена в провокационных позах. Многие обратили внимание на короткую стрижку Ирины и подвергли критике работу парикмахера. Были и те, кто вовсе не сразу узнал именитую россиянку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 19 Янв 2019 в 9:08 PST

— Как-то пошло что ли , — гласит один из русскоязычных комментариев.

Тем не менее за сутки публикация набрала несколько сотен тысяч «лайков» и восторженных оценок.

Ранее Пятый канал публиковал видео с мужем Ирины Шейк голливудским актером Бредли Купером, который спел песни из советских мультфильмов.