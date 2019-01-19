Фото: Супермодель Ирина Шейк постриглась под мальчика

, 23:56 Фото 12

В сети раскритиковали российскую модницу за новый образ.

Фото: instagram @irinashayk

Новый имидж российской супермодели Ирины Шейк пришелся не по вкусу подписчикам.

В новой публикации в Instagram девушка в платье-халате запечатлена в провокационных позах. Многие обратили внимание на короткую стрижку Ирины и подвергли критике работу парикмахера. Были и те, кто вовсе не сразу узнал именитую россиянку.

 
 
 
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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

— Как-то пошло что ли, — гласит один из русскоязычных комментариев.

Тем не менее за сутки публикация набрала несколько сотен тысяч «лайков» и восторженных оценок.

Ранее Пятый канал публиковал видео с мужем Ирины Шейк голливудским актером Бредли Купером, который спел песни из советских мультфильмов.

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