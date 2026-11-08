Теория заговора на новый лад: как беспроводные наушники используют для слежки

В соцсетях распространяют теорию заговора о слежке через Bluetooth-наушники

В 2026 году теория заговора о том, что беспроводные наушники тайно прослушивают своих владельцев, получила новый виток популярности в соцсетях. Конспирологи утверждают, что Bluetooth-гарнитуры якобы используются спецслужбами, корпорациями или хакерами для постоянной записи разговоров. На западе знаменитости и политики массово возвращаются к старым проводным аксессуарам. Однако настолько ли реальна эта угроза? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Она что-то знает: почему вице-президент США Харрис перестала носить AirPods

Сама эта идея не нова. Бывший вице-президент США Камала Харрис 31 июля 2025 года на ночном ток-шоу раскрыла причину, по которой она не использует беспроводные наушники. В разговоре с телеведущим Стивеном Кольбером она вспомнила работу в комитете Сената по разведке и закрытые брифинги, после которых стала «осторожнее относиться к беспроводным устройствам».

Политик предупредила, что не стоит считать разговоры через наушники типа AirPods полностью защищенными от посторонних ушей. По ее словам, проводные устройства в этом отношении куда надежнее.

Разумеется, пользователи увидели в этих словах не просто совет по цифровой безопасности, а сигнал: «за людьми следят через беспроводные наушники».

В России эксперты по кибербезопасности также комментировали эту проблему. По словам эксперта платформы «Мошеловка» Александры Пожарской, слежка со стороны мошенников действительно может вестись практически через любое устройство, подключенное к сети или использующее bluetooth — об этом она заявила в марте в беседе с ТАСС.

Хотели удобства, создали уязвимость: Google оказали покупателям «медвежью услугу»

Подробное техническое описание проблемы привел популярный оператор систем кибербезопасности Kaspersky в статье на своем официальном сайте 21 января 2026 года. Автор статьи, эксперт Стэн Камински подтвердил факт обнаружения уязвимости, получившей название WhisperPair (англ. — «шепчущая пара» — Прим. ред.)

«WhisperPair может превратить bluetooth-наушники и гарнитуры многих известных брендов в персональные устройства слежения — независимо от того, подключены ли эти аксессуары к iPhone, смартфону Android или даже ноутбуку», — писал он.

Хотя для владельцев iPhone это также оказалось актуально, технология, лежащая в основе проблемы, изначально была разработана Google для устройств Android. Суть в том, что подключение Bluetooth-наушников к смартфонам на «Андроиде» стало намного быстрее после запуска технологии Fast Pair (англ. — «быстрая пара» — Прим. ред.), которую использовали десятки производителей аксессуаров.

Чтобы подключить новые наушники, достаточно просто включить их и поднести к телефону. Если устройство относительно современное (выпущено после 2019 года — Прим. ред.), то появится всплывающее окно с предложением подключиться и загрузить приложение. Проще говоря, одно касание — и вы подключились.

«К сожалению, похоже, многие производители не обратили внимания на особенности этой технологии при ее внедрении, и теперь их аксессуары могут быть захвачены смартфоном постороннего человека за считанные секунды — даже если гарнитура фактически не находится в режиме сопряжения», — констатировал Камински.

В этом и заключается причина уязвимости WhisperPair, обнаруженной исследователями из Левенского университета.

Как именно может действовать хакер? Допустим, атакующее устройство — это может быть обычный смартфон, планшет или ноутбук — рассылает запросы Google Fast Pair любым устройствам Bluetooth в радиусе 14 метров. Как выяснилось, его воздействию подвержены наушники производства как самой Google, так и Sony, JBL, Redmi, Anker, Marshall, Jabra и OnePlus. Устройства отвечали на эти запросы сразу же. В среднем такая атака занимала десять секунд.

После подключения потенциальный злоумышленник мог делать с наушниками все, что захочет: подслушивать разговоры и обстановку вокруг их хозяина через микрофон, включать музыку и регулировать громкость, в некоторых случаях — определять местоположение гарнитуры на карте, если она поддерживала систему Google Find Hub. Эта функция была создана для поиска потерянных наушников, однако именно она превратила их в маячок слежения для хакера.

Единственным действенным способом исправить ошибку оказалось обновление прошивки наушников. Сделать это можно через официальное приложение гарнитуры. После этого нужно выполнить сброс до заводских настроек, чтобы удалить список сопряженных устройств, среди которых могло затесаться шпионское. Кроме того, Google выпустила патч, который снижает уязвимость устройств.

Безопасность или мода? — почему звезды на Западе переходят на проводные наушники

На западе тренд среди звезд на возвращение к проводным наушникам действительно оказался вирусным. Как говорится, тренды цикличны — когда великий баскетболист Леброн Джеймс вышел на Олимпиаду 2008 года в Пекине с парой наушников Beats by Dre, накинутыми за провода на шею, популярность бренда буквально взлетела. И теперь в 2026 году богатые и знаменитые жители США и Европы снова стали предпочитать проводные «уши». Репер Дрейк, модель и актриса Лили-Роуз Депп, певец Гарри Стайлс и звезда Голливуда Зендея входят в список тех, кто был замечен за отказом от Bluetooth в пользу старого доброго провода.

«Мне действительно нравятся старые школьные наушники», — сказала Эмма Уотсон Vogue еще в 2023 году.

На обложке номера New York Magazine с этим почти что ретро-аксессуаром успели покрасоваться актер Бен Стиллер и спортсмен Карл-Энтони Таунс, а в передаче «What’s In the Bag» с поп-королевами Дуа Липой и Арианой Гранде в 2025 году выяснилось, что и они вернулись к проводному формату.

Эстетика «проводных девочек»: аналоговая гарнитура как дань ностальгии

Среди главных поклонников возврата к «истокам» в аудиотехнике — Шелби Халл, создавшая даже аккаунт в соцсети, посвятив его эстетике проводных наушников. Она назвала сообщество Wird It Girls (англ. «проводные девочки» — Прим. ред.).

Главным их преимуществом она считает не столько безопасность, сколько эстетику.

«Сейчас так много ИИ, так много вещей, которые являются цифровыми и не реальными для людей. Я думаю, что люди хотят ощутимых точек соприкосновения. Вот почему ностальгия так велика для 1990-х и начала 2000-х годов: люди хотят чего-то, к чему они могут прикоснуться, что-то, что они могут почувствовать», — говорила она в беседе с CNN.

Реальный масштаб угрозы: почему правительство и мошенники не могут шпионить по Bluetooth

Профильное издание Wirecutter взяло комментарий у экспертов по цифровой безопасности, чтобы выяснить, насколько угроза «шпионажа через Airpods» на самом деле серьезна. Хотя это и звучит пугающе, но в реальности возможности хакеров весьма ограничены. Прежде всего, ни одна из хакерских атак через Bluetooth не может быть выполнена полностью удаленно — злоумышленник должен находиться в пределах досягаемости устройства, которое хочет прослушивать. Наушники в этот момент должны быть уже включены.

По словам автора статьи и аудиоэксперта Лорен Драган, большая часть современных моделей наушников переходят в режим ожидания или сна, когда они сложены и убраны в чехол, чтобы сэкономить электроэнергию. Исследователи, с которыми общалась Лорен, скептически относятся к возможности хакера провести подобную атаку на наушники в режиме ожидания.

Второй успокоительный аргумент связан с тем, что, если кто-то похитил доступ к устройству Bluetooth, хозяин должен увидеть уведомление о нежелательном подключении на своем телефоне. Правда, в некоторых случаях хакер может замаскировать доступ, и в уведомлении владелец увидит свое собственное устройство, проигнорировав предупреждение.

Впрочем, это еще не все — сам факт постоянной прослушки сомнителен, потому что, как только вы убираете наушники от ушей, микрофон перестает захватывать четкий звук. Лорен протестировала это с помощью пары наушников Sony — на записях, сделанных в тот момент, когда наушники находились не в непосредственной близости от ее головы, ее голос был лишь частично слышен. Выбранная для испытаний модель наушников имела крепление-ободок и полноразмерные амбушюры — в момент теста на четкость звука они были у Лорен на шее.

Если же устройство снято и убрано в коробочку — а беспроводные наушники-втулки переносят именно так — шансов на прослушку вообще никаких. Таким образом, этот миф хотя и имеет под собой некоторые реальные основания, в действительности масштаб угрозы минимален и явно не соответствует уровню паранойи, которую развели сторонники версии о «спецслужбах и мошенниках, шпионящих через наушники».

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