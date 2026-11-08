Криминальный сценарий: экс-спасатель объяснил, почему тела Усольцевых могут никогда не найти

Экс-спасатель Раилко оценил шансы найти семью Усольцевых при криминальном сценарии

Как сообщил ТАСС экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках семьи Усольцевых осенью 2025 года, при криминальном сценарии тела вряд ли удастся обнаружить.

«Если не найдут того, кто это сделал, то вообще не найдут. Закопали, дерн сняли, дерн обратно положили. Если их только медведь разроет, больше вариантов нет. У медведя лучше нюх, чем у собаки», — цитирует его слова агентство.

Специалист отметил, что пропавшие могли стать как жертвой случайной стычки, так и спланированного убийства.

«А если спланированное, то вообще никогда не найдут, если только не выйдут на заказчика», — подчеркнул Раилко.

Семья Усольцевых — Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь — пропали в сентябре 2025 года во время короткого туристического похода в Кутурчинское Белогорье.

Одна из первоначальных версий — о том, что Усольцевы могли сбежать — не нашла своего подтверждения. Следователи не обнаружили никаких признаков того, что семья планировала скрыться или готовилась к побегу. Это еще раз подтверждает, что сейчас следствие сконцентрировано на трагической случайности либо на преступлении.

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