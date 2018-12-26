Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фотографию, на которой из одежды на ней лишь белоснежный купальник, выгодно подчеркивающий ее формы и загар. Внимательные поклонники звезды тут же заметили, что Ратаковски похудела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Янв 2019 в 6:48 PST

— Эмили, кажется, вы похудели и стали еще прекраснее! — написал в комментариях под постом один из пользователей.

— Раньше твои ребра так не выпирали! На какой диете сидишь? — спросил фанат.

— Да она прекрасна при любом весе! — ответил ему другой поклонник.

Ранее Пятый канал сообщал, как Эмили Ратаковски поразила подписчиков откровенным снимком своей груди.