В России на смену алкотестерам придет алкосветофор

Благодаря саратовским ученым, как пишут «Известия», выявить алкоголиков и наркоманов можно теперь без сдачи анализов крови и мочи, а, буквально, с первого взгляда. Устройство называется — «Пупиллометр», от латинского «пупилла» — зрачок.

Прибор, грубо говоря, светит в глаз и считывает, как реагирует зрачок. В отличие от многих других мышц, глазные контролировать человек не может, любое опьянение — алкогольное или наркотическое и вовсе тормозит реакцию. Сам этот принцип известен давно и есть уже подобные приборы, но они громоздкие, стоят дорого — до четверти миллиона.

Саратовцы сконструировали фактически насадку на смартфон, которая светит к тому же не просто белым, а спектром трех цветов — красным, синим и зеленым — так еще надежней считывать реакцию. Получается алкосветофор вместо алкотестеров.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Госдуме предложили совсем убрать алкоголь и сигареты из магазинов.