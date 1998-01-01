В Госдуме предлагают совсем убрать алкоголь и сигареты из магазинов

Убрать алкоголь и сигареты из обычных магазинов предложили в Госдуме. Там разрабатывают идею реализации такой продукции в специализированных торговых точках. Работать они будут только днем — в часы, которые в конкретном регионе отведены под продажу спиртного. А несовершеннолетним и вовсе запретят заходить в такие магазины.

Депутаты уверены, что так стимулируют россиян заботиться о собственном здоровье. А у тех, кому еще нет 18, не будет соблазна пробовать вредные напитки и курить.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Мурманской области пиво продают прямо в отделениях Почты России — для повышения рентабельности.