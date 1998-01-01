Очевидец рассказал о драке Виторгана с Богомоловым

Актер Максим Виторган принимал участие в драке с режиссером Константином Богомоловым в заведении «Кофемания» вечером 21 января. Об этом Пятому каналу рассказал один из очевидцев.

— Он (Виторган) ударил его там, где камера стоит. Если это видео всплывет, то Виторгану «светит» статья, — сказал мужчина в разговоре с Пятым каналом.

Также мужчина рассказал, что «было много крови», так как Богомолову «хорошо разбили нос». Правда другие подробности конфликта он раскрывать не стал, объяснив свою позицию «нежеланием проблем».

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, Виторган повредил Богомолову нос. Госпитализация ему не потребовалась.

По информации СМИ, жена актера журналистка Ксения Собчак уже продолжительное время встречается с Константином Богомоловым и даже демонстративно сняла обручальное кольцо. Так, по утверждению ряда папарацци, в новогоднюю ночь Собчак заметили в объятиях режиссера на публике. Однако никаких фотодоказательств этого факта до сих пор нет. Сами супруги также предпочитают не комментировать слухи.