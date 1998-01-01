Видео: Полицейские из Москвы задержаны по подозрению в мошенничестве

В столице задержали нескольких сотрудников полиции Юго-Западного административного округа Москвы. Их подозревают в мошенничестве.
О задержании служащих полиции стало известно в четверг, 17 января. Как сообщили в московском УМВД, полисменов подозревают в махинациях с недвижимостью в связи с поступившей информацией.
Известно, что все имеющиеся материалы специалисты передали в московское Управление собственной безопасности МВД России. Сотрудники, о которых шла речь в поступившем сообщении, уже доставлены для проведения следственных действий.
Сейчас в квартирах задержанных полицейских проводятся обыски.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что мошенники обокрали детского омбудсмена Петербурга Светлану Агапитову.