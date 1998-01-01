Видео: Полицейские из Москвы задержаны по подозрению в мошенничестве

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У полномочных ведомств есть основания полагать, что полицейские незаконно завладевали недвижимостью граждан.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, СК РФ

В столице задержали нескольких сотрудников полиции Юго-Западного административного округа Москвы. Их подозревают в мошенничестве.

О задержании служащих полиции стало известно в четверг, 17 января. Как сообщили в московском УМВД, полисменов подозревают в махинациях с недвижимостью в связи с поступившей информацией.

— В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве, в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным противоправным деяниям бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции, — комментируют произошедшее в ведомстве.

СК РФ

Известно, что все имеющиеся материалы специалисты передали в московское Управление собственной безопасности МВД России. Сотрудники, о которых шла речь в поступившем сообщении, уже доставлены для проведения следственных действий.

— В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам, — добавляют представители ведомства.

СК РФ

Сейчас в квартирах задержанных полицейских проводятся обыски.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мошенники обокрали детского омбудсмена Петербурга Светлану Агапитову.

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