Видео: Полицейские из Москвы задержаны по подозрению в мошенничестве

В столице задержали нескольких сотрудников полиции Юго-Западного административного округа Москвы. Их подозревают в мошенничестве.

О задержании служащих полиции стало известно в четверг, 17 января. Как сообщили в московском УМВД, полисменов подозревают в махинациях с недвижимостью в связи с поступившей информацией.

— В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве, в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным противоправным деяниям бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции, — комментируют произошедшее в ведомстве.

СК РФ

Известно, что все имеющиеся материалы специалисты передали в московское Управление собственной безопасности МВД России. Сотрудники, о которых шла речь в поступившем сообщении, уже доставлены для проведения следственных действий.

— В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам, — добавляют представители ведомства.

СК РФ

Сейчас в квартирах задержанных полицейских проводятся обыски.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мошенники обокрали детского омбудсмена Петербурга Светлану Агапитову.