Зрители Пятого канала увидят захватывающий сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Картина рассказывает об элитном подразделении «Стражи», в состав которого вошли лучшие из лучших «спящих агентов» российских спецслужб. Действовать подразделение начинает, когда в нем числится всего три человека — капитаны Краснов и Гуляев и руководитель «Стражей» генерал Вавилов. В дальнейшем к команде примкнут еще несколько героев.

«Стражи» не охраняют границу и не борются с преступностью внутри страны — они стоят на защите Отчизны за ее пределами. Именно им под силу справиться с самыми сложными заданиями, выполнить которые больше не сможет никто.

Герои сериала «Стражи Отчизны» (16+) будут бороться за сохранение стратегических позиций России и авторитета сверхдержавы.

В главных ролях киноленты снялись Сергей Воробьев, Яков Шамшин, Дмитрий Лавров, Дарья Лендо, Артем Руденко. Режиссером картины стал Михаил Колпачихев — зрителям Пятого канала он знаком по работе над сериалом «Свои», который до сих пор остается одним из самых рейтинговых многосерийных фильмов телеканала.