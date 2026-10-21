Стоит 50 тысяч: где растет самый дорогой в России гриб

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Его используют в качестве ароматной приправы и дополнения к различным блюдам.

Миколог назвал самый дорогой гриб в России

Фото: Imaginechina/ТАСС

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Миколог Вишневский: самый дорогой в России гриб — черный летний трюфель

Самым дорогим грибом, который встречается на территории России, является черный летний трюфель. Об этом 360.ru рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По словам специалиста, этот съедобный гриб растет на юге европейской части России — от Краснодарского края в сторону Кавказа. Его используют в качестве ароматной приправы и дополнения к различным блюдам.

Стоимость черного летнего трюфеля может доходить до 50 тысяч рублей за килограмм. Гриб занесен в Красную книгу, поэтому его сбор запрещен. Несмотря на это, как отметил Вишневский, трюфели продолжают собирать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грибы, растущие возле дорог, промышленных зон и свалок, могут накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. В Роспотребнадзоре предупредили, что даже знакомые съедобные виды, собранные в загрязненной местности, могут быть небезопасны. Специалисты также посоветовали не использовать «народные» способы проверки грибов и не пробовать их сырыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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