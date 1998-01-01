Лоза прокомментировал стихотворную баталию Шнурова и Волочковой

, 15:12 Эксклюзивное интервью 92

Советский и российский музыкант назвал лидера «Ленинграда» матерщинником и предположил, что балерина умеет только демонстрировать свои шпагаты.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Музыкант Юрий Лоза высказался по поводу стихотворных сообщений лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и балерины Анастасии Волочковой в адрес друг друга.

Звезда советской и российской эстрады уверен, что-то, что эти двое называют «поэзией» в своих Instagram — просто не серьезно.

— У меня немножко другое отношение к стихам. Для меня стихи — это Бродский, Пастернак, Есенин и Блок, — рассказал Лоза Пятому каналу.

Про Шнурова он сказал, что этот «вышеупомянутый персонаж никогда стихами не баловался».

— Он писал песенные тексты какие-то там матершинные, но насчет стихов — я пока не слышал ничего. Поэтому мне сложно судить, оценивать то, что я не слушаю, — рассказал музыкант.

Лоза также высказался и об эпатажной балерине, но усомнился в ее способностях как танцовщицы.

— Волочкова меня не интересует тем более, потому что я в мире танцев, балета — небольшой специалист. Я даже не знаю — танцует она или не танцует, или просто только садится на шпагат, — предположил Лоза.

Как сообщал Пятый канал, Шнуров посвятил Волочковой едкое стихотворение, в котором высмеял ее «страсть» публично демонстрировать эту акробатическую позу. Однако дама не растерялась и ответила рок-музыканту в том же стиле.

Кроме того, Лоза не впервые, мягко говоря, столь нелестно отзывается о Шнурове и его нецензурной лексике — ранее он сказал, что «помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата».

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