Лоза о Шнурове: «Помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата»

Юрий Лоза решил покончить с музыкальной карьерой. Автор и исполнитель хитов 90-х последние несколько лет чаще выступал в роли блогера и музыкального критика и лишь изредка пел. Но почему Лоза решил сойти с орбиты?

— Я уже прошел через всё это. Мне второй раз входить в одну и ту же реку никакого резона нет. Поэтому если я буду что-то делать, я буду делать нечто совсем другое, что я и сейчас уже делаю. Я пишу. Мне интересней писать, чем петь, — рассказывает артист в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

В своей книге с нескромным названием «Научу писать хиты» Лоза дает советы главным звездам российского шоу-бизнеса. И специально для «Светской хроники» автор непотопляемого «Плота» комментирует главные музыкальные итоги года!

Одним из самых ярких событий в шоу-бизнесе стало первое большое шоу эпатажной Ольги Бузовой. Ее полеты под потолком, световые спецэффекты и минимум одежды — поклонники были впечатлены! А что же Лоза?

— Для меня Бузова это пирожок ни с чем. Ничего, не за что зацепиться совсем. Ну совсем ничего.

В ушедшем году впервые в новейшей российской истории российская рок-группа собрала целый стадион зрителей. Арена, которая летом принимала матчи чемпионата мира по футболу, вместила 65 тысяч фанатов Сергея Шнурова и его «Ленинграда». И это абсолютный рекорд.

Каждый новый клип группы собирает миллионы просмотров в интернете. Но Юрий Лоза — не приклонен! Советует Шнурову больше внимания уделять русскому языку и меньше материться.

— Вот не хватает человеку словарного запаса. Всегда можно вставить матерок. Для меня это помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата. С таким же. Такой же уровень художественности, тот же самый уровень литературности. Для меня это не искусство, и никогда искусством не будет.

Десятки тысяч зрителей на концертах и ошеломительную популярность нестареющего Шнура Лоза объясняет довольно оригинально. И причина, по мнению Юрия, совсем не в музыкальных предпочтениях фанатов.

— Люди, которые идут на концерт Шнурова, они же идут не за музыкой, музыки там нет. Они идут не за поэзией, поэзии там тоже нет. Тогда зачем они идут на концерт? Они пришли, Шнуров поссал на первый ряд, хах, счастья немножко есть. То есть вот в этом унижении каком-то. В этом чувстве боли тоже что-то, наверное, есть.

А вот успеху короля российской эстрады Филиппа Киркорова и золотого голоса страны Николая Баскова Юрий Лоза отдает должное. Критика впечатлил клип артистов «Ибица», взорвавший интернет и собравший более 20 миллионов просмотров. В этом видео Басков и Киркоров отдыхают у бассейна в окружении полуголых красавиц, прохлаждаются на надувном матрасе и попутно побеждают динозавра, поражая его из лазерного оружия. Но, по мнению Юрия Лозы, ролику не хватает логики, а текстам — смысла.

— Несут всякую чепуху. Соответственно, она у них в голове, они же должны верить в это. Они же должны доказать нам, что они переживают.

Ну а главным событием предстоящего музыкального года обещает стать возможное возвращение на сцену Примадонны. Весь шоу-бизнес гадает, когда же это случится и в каком образе вернется легендарная певица? Задается этим вопросом и Юрий Лоза.

— Конечно, она не будет похожа на те программы, которые делала ранее, потому что раньше она пела, а сейчас не поет. Алла Борисовна давным-давно потеряла те вокальные данные, которые имела. Люди по-разному относятся к своему голосу.

Лоза — правдоруб и из-за своей прямолинейности успел рассориться со многими артистами. Но, похоже, его такое положение дел не сильно расстраивает.

— У нас есть так называемые основные каналы, и есть группа артистов, которые всегда появляются в этих основных каналах. Это один и тот же набор, и туда попасть безумно сложно. Я не вхож в эту компанию.

«У Марата есть враги» — ранее Пятый канал рассказывал, что экс-жена Марата Башарова вновь вступилась за актера.