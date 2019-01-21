Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих бывшей балерине Анастасии Волочковой, попробовав при этом сесть на шпагат на краю бассейна. Получившееся творение с фотографией он традиционно опубликовал в Instagram.

— Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, — мерси баку,

Ленточка на ******.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки, — написал Шнуров, прикрепив снимок на «шпагате» с отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 21 Янв 2019 в 7:07 PST

Поклонникам таланта певца стих пришелся по душе. Некоторые даже попытались ответить ему в такой же стихотворной форме.

— Ну, растяжка не у всех,

— Ногой не просто дрыгнуть, можно капельку совсем ленточку «подвигнуть», — прокомментировал один из пользователей.

— Шнур, это гениально! — добавил другой.

— Эх, зачем же ты так, Серег. Сейчас ведь поклонники Волочковой тебя заклюют, да и сама она заявит, что ты ей завидуешь, — посмеялся еще один фанат.

Ранее Пятый канал сообщал, что накануне бывшая балерина отметила 43-летие, а сегодня попыталась закинуть в ледяную купель своего домашнего кота, чем вызвала возмущение подписчиков.