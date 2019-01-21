Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих бывшей балерине Анастасии Волочковой, попробовав при этом сесть на шпагат на краю бассейна. Получившееся творение с фотографией он традиционно опубликовал в Instagram.
— Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, — мерси баку,
Ленточка на ******.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки, — написал Шнуров, прикрепив снимок на «шпагате» с отдыха.
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Поклонникам таланта певца стих пришелся по душе. Некоторые даже попытались ответить ему в такой же стихотворной форме.
— Ну, растяжка не у всех,
— Ногой не просто дрыгнуть, можно капельку совсем ленточку «подвигнуть», — прокомментировал один из пользователей.
— Шнур, это гениально! — добавил другой.
— Эх, зачем же ты так, Серег. Сейчас ведь поклонники Волочковой тебя заклюют, да и сама она заявит, что ты ей завидуешь, — посмеялся еще один фанат.
Ранее Пятый канал сообщал, что накануне бывшая балерина отметила 43-летие, а сегодня попыталась закинуть в ледяную купель своего домашнего кота, чем вызвала возмущение подписчиков.