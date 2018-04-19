В 2018-м россияне заплатили 74 миллиона рублей за курение в общественных местах

В 2018 году общая сумма штрафов за курение в неположенных местах в России перевалила отметку в 74 миллиона рублей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве отметили, что полицейские составили более 365 тысяч протоколов об административном правонарушении. Большинство из них приходится на столичный регион и Кубань. Общая сумма штрафных санкций составила 74,3 миллиона рублей.

Вступивший в силу в 2013 году антитабачный закон запрещает курение табака в общественных местах — ресторанах, парках и транспортных объектах.

Ранее Пятый канал рассказывал о депутатской инициативе запретить курение у подъездов жилых домов.