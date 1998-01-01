Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото

, 18:57 Фото 21

Поп-дива преобразилась в брюнетку, поклонники в недоумении.

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_funclub, Instagram @madonna

Пользователи сети шокированы снимками кардинально изменившей имидж Мадонны. Певица, разменявшая в августе 2018 года седьмой десяток, неожиданно стала брюнеткой. Более того, поклонники убеждены, что поп-дива сделала пластику не только ягодиц, что отметили еще месяц назад, но и лица.

Внимательно рассмотрев фото, которое Мадонна выложила на совей странице в Instagram день назад, пользователи сети отметили, что овал ее лица стал более очерченным, скулы приподнялись выше, а глаза как будто отодвинулись к вискам. А российские поклонники певицы были поражены сходством Мадонны с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой.

— Прямо Гузеева в лучшие годы,

— Копия Ларисочки Гузеевой,

— Можно смело к Сябитовой в студию, никто не отличит,

— Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо, — цитирует комментаторов сайт KP.RU

Кстати, поклонники давно заметили, что за резкой сменой имиджа у Мадонны обычно следуют не менее крутые развороты в личной жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал, как поклонники недавно испугали Ларису Гузееву, прислав ей фото ее двойника. И это была не Мадонна.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:02
Новый туристический маршрут: «Золотое кольцо Боспорского царства»
18:57
Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото
18:43
Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову
18:32
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
18:29
Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге
18:19
Стали известны номинанты на премию «Сезар»
18:09
«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом
18:04
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
17:56
Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом
17:46
Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае
17:44
Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей
17:35
«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь
17:25
Ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков
17:08
Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова
17:04
Правительство не станет замораживать строительство космодрома Восточный
16:50
Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню
16:47
«Правильно, что дал в морду!»: Милонов о драке между Виторганом и Богомоловым
16:37
Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца
16:28
Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста
16:21
Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама