Пользователи сети шокированы снимками кардинально изменившей имидж Мадонны. Певица, разменявшая в августе 2018 года седьмой десяток, неожиданно стала брюнеткой. Более того, поклонники убеждены, что поп-дива сделала пластику не только ягодиц, что отметили еще месяц назад, но и лица.

Внимательно рассмотрев фото, которое Мадонна выложила на совей странице в Instagram день назад, пользователи сети отметили, что овал ее лица стал более очерченным, скулы приподнялись выше, а глаза как будто отодвинулись к вискам. А российские поклонники певицы были поражены сходством Мадонны с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой.

— Прямо Гузеева в лучшие годы,

— Копия Ларисочки Гузеевой,

— Можно смело к Сябитовой в студию, никто не отличит,

— Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо, — цитирует комментаторов сайт KP.RU

Кстати, поклонники давно заметили, что за резкой сменой имиджа у Мадонны обычно следуют не менее крутые развороты в личной жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал, как поклонники недавно испугали Ларису Гузееву, прислав ей фото ее двойника. И это была не Мадонна.