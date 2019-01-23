ОНФ отчитался о проверке школ Кузбасса на предмет голодных обмороков у детей

Активисты Общероссийского народного фронта сообщили о результатах выборочной проверки школ в Кемеровской области на предмет случаев голодных обмороков среди учащихся. По их данным, эта информация, вызвавшая широкий общественный резонанс, подтверждения не нашла.

— Мы проверили сегодня ряд образовательных учреждений Кемеровского муниципального района, пообщались с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых. В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало, — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Общественники проверили и журналы школьных медиков, в которых также не зафиксированы подобные инциденты.

В состав областной комиссии, которая проверила несколько школ в регионе, помимо активистов входили представители местных органов власти, а также депутаты.

Как сообщал Пятый канал, история с недоедающими школьниками из малообеспеченных семей стала раскручиваться после того, как об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын. По его словам, только за декабрь к нему поступили десятки обращений от педагогов из сельских школ с просьбой помочь в оплате питания учеников, поскольку они теряют сознание прямо на уроках.

В дело вмешалась и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая обратилась в прокуратуру Кемеровской области с просьбой разобраться.