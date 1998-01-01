Чемодан — вокзал — Вашингтон! Мадуро приказал дипломатам США покинуть страну

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Послы США должны выехать с территории Боливарианской республики в течение 72 часов.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на выезд из Боливарианской республики. Об этом он заявил в Twitter.

Свое решение Мадуро объяснил тем, что США не уважает страну и стремится навязать республике «рабское правительство».

— Столкнувшись с крайней степенью империалистической наглости, которая стремится навязать нашей родине марионеточное и рабское правительство, я дал 72 часа всем дипломатическим и консульским сотрудникам Америки на выезд из страны. Венесуэлу следует уважать, — написал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп поддержал беспорядки в Венесуэле, якобы ведущие к «установлению демократии в стране», и признал лидером государства не законно избранного президента Николаса Мадуро, а оппозиционера Хуана Гуайдо. В свою очередь, у России такое заявление вызвало жесткое осуждение. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Америка, называя себя «прогрессивным западным обществом», вновь нагло вмешивается в дела других стран. 

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