Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на выезд из Боливарианской республики. Об этом он заявил в Twitter.

Свое решение Мадуро объяснил тем, что США не уважает страну и стремится навязать республике «рабское правительство».

— Столкнувшись с крайней степенью империалистической наглости, которая стремится навязать нашей родине марионеточное и рабское правительство, я дал 72 часа всем дипломатическим и консульским сотрудникам Америки на выезд из страны. Венесуэлу следует уважать , — написал он.

Ante la extrema insolencia imperial, que pretende imponer en nuestra Patria un gobierno títere y servil, he dado 72 horas a todo el personal diplomático y consular de los EE.UU. para que abandonen el País. ¡Venezuela se Respeta! #YankeeGoHome pic.twitter.com/TWkL2827ar — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп поддержал беспорядки в Венесуэле, якобы ведущие к «установлению демократии в стране», и признал лидером государства не законно избранного президента Николаса Мадуро, а оппозиционера Хуана Гуайдо. В свою очередь, у России такое заявление вызвало жесткое осуждение. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Америка, называя себя «прогрессивным западным обществом», вновь нагло вмешивается в дела других стран.