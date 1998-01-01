Демократия по-американски: Трамп признал политика-выскочку президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп отвлекся от многочисленных внутренних проблем в своей стране, включая затяжной правительственный кризис, и переключился на другое государство — богатую нефтью Венесуэлу. Хозяин Белого дома объявил о признании главы оппозиционного парламента — Национальной ассамблеи этой латиноамериканской страны Хуана Гуайдо ее «переходным президентом».

Он добавил, что продолжит использовать «весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле».

Twitter @realDonaldTrump

Сам лидер оппозиции Гуайдо уже провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В ответ на это Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение его председателем парламента, объявив Национальную ассамблею неконституционным органом. После этого группа военнослужащих — сторонников Гуайдо предприняла попытку поднять мятеж против Мадуро.

США продолжают попытки беспрецедентного давления на законно избранного венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его сторонников.

Сразу после инаугурации Мадуро 10 января из Вашингтона посыпались заявления высокопоставленных чиновников о непризнании итогов президентских выборов и неприкрытом стремлении свергнуть законную власть.

«Боевой ястреб» американской политики — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил, что его страна прибегнет к любым рычагам давления на Венесуэлу, если Мадуро останется у власти.

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что Вашингтон продолжит вводить санкции против членов венесуэльского правительства и их семей. Высокопоставленный американский дипломат назвал инаугурацию Мадуро «нелегитимной узурпацией власти» и призвал к поддержке Национальной ассамблеи.

В среду, 23 января, в Каракасе проходят беспорядки, сообщается о погибших. Правоохранители задержали несколько десятков человек.

Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле в мае прошлого года — за его кандидатуру проголосовали почти 6,2 миллиона избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиции набрал 1,9 миллиона голосов.

Как сообщал Пятый канал, в январе Мадуро приступил к своему второму президентскому сроку, который должен продлиться до 2025 года.