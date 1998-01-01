Захарова прокомментировала политику Запада в отношении Венесуэлы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношение Запада к беспорядкам в Венесуэле является прямой иллюстрацией их внешней политики. Дипломат отметила, что позиция государств отчетливо демонстрирует их точку зрения на суверенитет других стран.

– Посмотрела новости. На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть , – написала политик в Facebook.

23 января спикер Национальной ассамблеи (парламент Венесуэлы) и глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, несмотря на то, что Николас Мадуро большинством голосов избирателей был выбран на новый шестилетний срок.

Вопреки всем демократическим принципам государств, США, Канада, Дания, Перу и Бразилия признали оппозиционера исполняющим обязанности президента.

Поддержку законному главе государства Николасу Мадуро высказали Россия, Куба, Уругвай, Мексика и другие страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что по Испания ждет реакции Евросоюза на ситуацию в Венесуэле.