Захарова прокомментировала политику Запада в отношении Венесуэлы

, 5:11 26

Представитель МИД РФ подчеркнула, для «прогрессивного западного общества» не ново вмешиваться в дела других стран.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношение Запада к беспорядкам в Венесуэле является прямой иллюстрацией их внешней политики. Дипломат отметила, что позиция государств отчетливо демонстрирует их точку зрения на суверенитет других стран.

Посмотрела новости. На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть, –  написала политик в Facebook.

23 января спикер Национальной ассамблеи (парламент Венесуэлы) и глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, несмотря на то, что Николас Мадуро большинством голосов избирателей был выбран на новый шестилетний срок.

Вопреки всем демократическим принципам государств, США, Канада, Дания, Перу и Бразилия признали оппозиционера исполняющим обязанности президента.

Поддержку законному главе государства Николасу Мадуро высказали Россия, Куба, Уругвай, Мексика и другие страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что по Испания ждет реакции Евросоюза на ситуацию в Венесуэле.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:35
В сети сомневаются, что Богомолова избил именно Виторган
5:22
Оружейная компания показала самый маленький в мире автомат
5:11
Захарова прокомментировала политику Запада в отношении Венесуэлы
4:59
«США никогда не содействовали перевороту так открыто» — посол Венесуэлы
4:29
Тариф на электричество: Кто стоит за идеей «поставить россиян на счетчик»
3:42
Венесуэла стоит на пороге гражданской войны — эксперт
2:50
В Петербурге открыли Музей медицины блокадного Ленинграда
1:51
Полиция Каракаса усмиряет демонстрантов, устроивших беспорядки— видео
1:25
Россия сделала еще одну попытку, чтобы заставить США передумать о выходе из ДРСМ
0:59
«Что вы с собой делаете?»: Новое фото Елены Малышевой ужаснуло подписчиков
0:33
Путин обратил внимание на дублирование факультетов в вузах России
0:15
27-летний мэр французского города задержан по подозрению в растрате бюджета
23:59
Испания ждет реакции Евросоюза на ситуацию в Венесуэле
23:54
Судья сломал ногу в ходе матча КХЛ между «Витязем» и «Торпедо»
23:32
Британка решила выйти замуж за пуховое одеяло — фото
23:15
Названа самая безопасная страна для путешествий
22:59
Демократия по-американски: Трамп признал политика-выскочку президентом Венесуэлы
22:37
Население России сократилось впервые за десять лет
22:21
За что боролась, на то и напоролась: теперь Собчак возмущена своей популярностью
21:59
Boeing провел первые испытания автономного городского самолета — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама