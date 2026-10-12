Кнопка «отложить» вредит здоровью: почему опасно переводить будильник по утрам

5-tv.ru: переводить будильник по утрам опасно для здоровья

Для многих утро начинается не с подъема, а с нескольких попыток договориться с будильником. Прозвучал сигнал — человек нажал «отложить», снова закрыл глаза, а через несколько минут телефон зазвонил еще раз. Иногда такая процедура повторяется несколько раз подряд.

Кажется, что дополнительные пять или десять минут помогают организму проснуться постепенно. Однако прерывистый сон после первого сигнала не всегда приносит пользу. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что происходит, когда будильник звонит несколько раз

Ночью организм проходит через разные стадии сна. В течение ночи они сменяют друг друга, формируя несколько циклов. Ближе к утру сон обычно становится более поверхностным, поэтому человеку легче проснуться.

Если после первого сигнала снова заснуть, мозг получает возможность продолжить сон. Но через несколько минут будильник снова его прерывает.

Получается своеобразный цикл: пробуждение — засыпание — повторное пробуждение. Если он повторяется несколько раз, полноценного дополнительного отдыха человек, как правило, не получает.

При этом продолжительность сна после нажатия кнопки может быть слишком короткой для того, чтобы организм успел пройти полноценную последовательность его стадий.

Почему после нескольких будильников бывает тяжелее встать

Одно из неприятных последствий — так называемая сонная инерция. Это состояние, которое возникает после пробуждения и сопровождается временной сонливостью, заторможенностью и снижением концентрации.

Именно поэтому после нескольких попыток поспать «еще пять минут» человек иногда чувствует себя хуже, чем после первого сигнала.

Организм еще не успел окончательно перейти в состояние бодрствования, а новый звук снова заставляет его резко активизироваться. Чем чаще повторяется такая процедура, тем сильнее может ощущаться утренняя заторможенность.

Дополнительные пять минут не всегда дают дополнительный отдых

Главная психологическая ловушка кнопки «отложить» заключается в ощущении, что человек получает еще немного сна.

Но короткий промежуток между сигналами будильника нельзя автоматически считать полноценным восстановительным сном. Если человек постоянно просыпается и снова засыпает, отдых становится фрагментированным.

Поэтому несколько последовательных отрезков по пять–десять минут не обязательно равны одному непрерывному периоду сна такой же продолжительности.

Если утром регулярно хочется переводить будильник снова и снова, проблема может заключаться не в самом будильнике, а в том, что человек не высыпается или ложится спать слишком поздно.

Особенно неприятно, если привычка становится ежедневной

Разовый перенос будильника не означает, что со здоровьем обязательно что-то не так. Иногда человек действительно может быть особенно уставшим, поздно лечь или просто плохо спать ночью.

Другое дело — привычка каждый день ставить несколько будильников и регулярно просыпаться с ощущением, что без них встать невозможно.

Если человеку постоянно требуется дополнительный сон утром, стоит пересмотреть режим. Важны не только время отхода ко сну и подъема, но и общая продолжительность ночного отдыха.

Постоянная утренняя сонливость также может быть поводом обратить внимание на качество сна и при необходимости обсудить проблему с врачом.

Как перестать переводить будильник

Первое, что стоит сделать, — не пытаться компенсировать недостаток сна кнопкой «отложить». Если организм постоянно требует еще полчаса после первого сигнала, возможно, ему просто не хватает ночного отдыха.

Помочь могут несколько простых привычек:

ложиться и вставать примерно в одно и то же время;

заранее рассчитывать продолжительность ночного сна;

ставить один будильник на время, когда действительно нужно вставать;

положить телефон подальше от кровати, чтобы для отключения пришлось встать;

после пробуждения открыть шторы или включить свет;

не оставаться в кровати после выключения будильника.

Последний пункт особенно важен: если человек уже встал, вероятность снова заснуть значительно ниже.

А если очень хочется поспать еще?

Иногда организм действительно требует дополнительных минут сна. В такой ситуации лучше не превращать утро в цепочку из пяти будильников.

Если есть возможность, разумнее сразу заложить дополнительное время на сон, а будильник поставить на окончательное время подъема.

Таким образом, вместо нескольких принудительных пробуждений человек получает один непрерывный период отдыха.

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