Конфликт автора хитов «Ласкового мая» и продюсера едва не закончился стрельбой

«Белые розы» — эту песню легендарной группы «Ласковый май» в России знает каждый второй. За ее исполнителем, Юрием Шатуновым, толпы поклонниц бегают до сих пор. Но мало кто знает, что автор знаменитых строк про белые розы, поэт и композитор Сергей Кузнецов, живет в нищете.

— Ну, немножко, Сережа получает. Но там копейки, конечно, — рассказывает его супруга Елена.

Сергей Кузнецов спелся с Юрой Шатуновым в далеком 1986 году. 13-и летний Шатунов только перевелся в интернат № 2 города Оренбурга, а Кузнецов как раз искал солиста в свой молодежный коллектив, в интернате он руководил кружком творческой самодеятельности.

— Искали вокалиста, ну и нет ни хрена никакого вокалиста нигде. Ну и Юрка Шатунов. Послушал — действительно классно. Начали работать, появилась первая песня «Вечер холодной зимы». Вот с тех пор начали, это 86-й год был, где-то ноябрь месяц. Решили подготовить программу к Новому Году, — рассказывает композитор в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Кузнецов признается: с появлением Шатунова его буквально прорвало. Песни рождались одна за другой. После очередной репетиции, по дороге из интерната домой поэта настигли «Белые розы».

— Вечером после репетиции шел домой, вот эти строчки, строчка вот эта «белые розы», ну, ни к чему не обязывающая. А утром встал так, чай заварил крепенький, попил, и минут за 15 песня появилась. Одновременно музыка и текст.

В студии маэстро до сих пор стоит инструмент, за которым он сочинил весь первый альбом группы.

«Ласковый май» выдавал хит за хитом. Казалось, что этот конвейер не остановить, но в марте 1989 года автор основных хитов группы, Сергей Кузнецов, уходит из коллектива.

— Причин, конечно, много. Конечно, не надо мне было уходить; я теперь жалею об этом. А на то время я захотел создать новый коллектив. Мы отработали Красноярск — много-много концертов, и я просто сказал всем, что я ухожу создавать новый коллектив.

О причинах ухода из группы Сергей Кузнецов рассказывает неохотно. Но из разговора становится понятно: творчество, поставленное на «промышленные рейсы», поэта совсем не устраивало.

— Были конфликты по поводу этих двойных групп, по поводу клонов группы.

Но и у менеджеров группы были претензии к «придворному» поэту. Главная — любовь Кузнецова к выпивке.

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Вместе с «опальным» поэтом из коллектива уходит 13-летний Саша Прико. Именно он становится солистом новой группы «Мама» под предводительством Кузнецова.

— Кузнецов захотел уйти, я ушел с ним. Мы с ним сделали группу «Мама» и записали три альбома. Первая песню, которую мы записали, была «Розовый вечер», — вспоминает Александр Прико.

В репертуар «Ласкового мая» новые песни группы «Мама» попадали прямиком из студии звукозаписи. О том, что его творения «воруют», Сергей Кузнецов узнавал, выйдя из дома на улицу. «Розовый вечер» в исполнении Шатунова сутки напролет крутили во всех столичных ларьках.

— Нет, тогда ничего не покупалось, а просто переписывалось. Переписали, а они выпускают такой же альбом, один в один. Мы выпускаем второй альбом, они выпускают такой же, один в один, — рассказывает Александр Прико.

Так началась война между поэтом и продюсером, которая длится почти 30 лет.

— Просто был составлен документ, который якобы я подписал в 94-м году. О том, что я продал правообладание на 27 песен, хотя я ничего не подписывал, так получилось. Я сейчас не хочу это ворошить, потому как это бесполезно всё равно. Были многочисленные экспертизы, почерковедческие. Везде было указано, что подпись не моя, подпись мне не принадлежит.

У Андрея Разина — своя правда. Продюсер утверждает, что Сергею Кузнецову он заплатил сполна. Дело дошло до Гаагского суда.

— Десять лет я судился и все суды выиграл, вплоть до Верховного. 48 человек было задействовано за 14 лет на судах Разина с Кузнецовым, — сообщает продюсер.

Правосудие оказалось на стороне продюсера, от отчаяния обиженный поэт взялся за пистолет.

— Чуть не пристрелил Разина один раз, на какой-то студии. Кузнецов достал пневматику и говорил: «Я тебя сейчас убью, сволочь». Разин вызвал ментов, и Кузнецова отправили в участок, он там сутки просидел.

Сергею Кузнецову было за что воевать. Только официально на его песнях Андрей Разин заработал 32 миллиона долларов. Но эту битву он проиграл. Баснословные гонорары остались только в мечтах. Теперь композитор ведет тихую жизнь и лечится от цирроза печени. Такую цену ему пришлось заплатить за короткий, но такой яркий успех с «Ласковым маем».

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