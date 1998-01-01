«Главная бабушка страны» работает в 78 лет ради внучки

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Актриса Александра Назарова в одиночку содержит десятилетнюю Сашу — пенсии на двоих не хватает.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

Александру Назарову называют главной бабушкой страны. Она известна по многочленным ролям в сериалах. В реальной жизни актриса одна воспитывает десятилетнюю внучку, поэтому в свои 78 вынуждена работать.

— Я хочу, чтобы у меня была какая-то работа, потому что без работы я пропаду. Это я знаю точно. Так что мне надо играть, мне надо быть задействованной хоть в кино, хоть что, — рассказывает актриса в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Александра Назарова зарабатывает на жизнь, играя в театре и снимаясь в кино. На одну пенсию внучку не поднять.

— У меня 20 тысяч с чем-то пенсия.

Внучку зовут, как и ее знаменитую бабушку, Александра. Живут вдвоем в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Пока Александра Назарова на репетициях, Саша — в школе. Во время вечерних спектаклей присматривать за девочкой помогает соседка по дому.

— У нас в доме есть замечательная женщина, Тамара Ивановна, которая, я с ней договорилась, она ее забирает из школы. Она (внучка — Прим. ред.) делает уроки, а она ее проверяет.

Своего единственного сына, отца маленькой Саши, актриса похоронила восемь лет назад, когда девочке было всего два года. Но папа остался в памяти дочки.

— Она, кстати, о папе всё время говорит и очень скучает. И это ужасно, что его нет в живых. Вот и она говорит, если бы боженька мог его вернуть обратно.

Сыну Дмитрию был 41 год. О причинах смерти Александра Назарова говорит неохотно.

— Что сделаешь? Эта боль, которая не проходит, несмотря ни на сколько лет. Но надо жить.

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Про бывшею жену сына и мать внучки почти ничего не известно. Назарова всегда предупреждает журналистов: эта тема — табу. По некоторым сведениям, ее уже давно нет в живых. Александра Ивановна это не подтверждает, но и не отрицает.

— Не знаю, нет ее мамы.

Недавно Александра Назарова перенесла операцию на глаза. Ее соседка рассказала, что восстановление было очень тяжелым

— Она чувствует плохо себя. Вот недавно ей операцию на глаза делали. У нее там катаракта, я не знаю. А потом все-таки возраст, нагрузка большая. Конечно, ей тяжело с Сашкой, — рассказывает Тамара Ивановна.

Причиной недугов актриса считает не возраст, а пагубную привычку, от которой так и не смогла избавиться.

— Я думаю, что основной мой враг — это курение, и я курю всё равно. Но это плохо. Стараюсь меньше, это вред.

Актриса дважды была замужем. С первым супругом, Юрием Приходько, познакомилась на съемках, но за десять лет у пары так и не появились дети. Второй муж — доктор-реаниматолог. В браке с ним с ним родился сын Дмитрий, но этот союз Александра Ивановна счастливым назвать не может.

— Какой? Неудачный, так скажем. Хотя он был хороший человек. Наверно, это было не то, что мне надо. Я не знаю, не знаю. Ничего я не анализирую и не хочу — как случилось, так и случилось. Что теперь делать? Ничего.

Внучку Александра Назарова считает подарком судьбы. Уверена, что без нее жизнь не имела бы смысла. А Саша обожает свою бабушку и называет ее мамой.

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